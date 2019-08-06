06.08.2019 06:47

Bursa'da dolap yüzünden tartıştığı ağabeyini süpürge sapıyla yaraladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı apartmanda yaşayan 2 kardeş arasında çıkan kavgada Kamuran T.(63), ağabeyi İrfan T.?yi(66) süpürge sapıyla döverek yaraladı.

Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan Kamuran T.(63) ve ağabeyi İrfan T.(66) arasında apartmanın girişine bırakılan dolap nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşünce öfkeli kardeş Kamuran T. ağabeyi İrfan T.?yi apartman girişinde bulduğu süpürgenin sapıyla başından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İrfan T. İnegöl Devlet Hastanesi@ne götürülerek tedavi altına alındı. Ağabeyini yaralayan Kamuran T. Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı ağabey tedavinin ardından kardeşinden şikayetçi olmak için karakola giderken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA