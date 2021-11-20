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Bursa'da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

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Bursa'da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan eski İlçe Sağlık Müdürü Derya Deniz'i yaralayan şahıs İstanbul'da gözaltına alındı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan eski İlçe Sağlık Müdürü Derya Deniz'i yaralayan şahıs İstanbul'da gözaltına alındı. Olayın bir husumet sebebiyle yaşandığı belirtildi.

Olay, İznik ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba akşamı meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, evinin kapısında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 2 bacağından vurulan Deniz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan kaçtı. Deniz, ifadesinde evine hırsız girdiğini, kendisiyle karşılaşınca panikle boğuşmaya başladıklarını ve silahla ateş ettiğini ifadesinde söylemişti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Deniz'i yaralayan kişinin hırsız olamadığını aralarında eski bir konudan dolayı husumet bulunan 35 yaşında Müslüm Ş.'nin saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti. Gemi adamlık yaptığını öğrenilen Müslüm Ş., bugün İstanbul'da bir gemi ile göreve gitmek üzereyken, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen Müslüm Ş., susma hakkını kullanarak, husumet sebebiyle yaşandığını söyledi. Müslüm Ş. daha sonra adliyeye sevk edildi.

(İlkay Altay - Mehmet Buldu/İHA)

Bursa'da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

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