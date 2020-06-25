Bursa'da doğuştan serebral palsi hastası Yusuf'un ayaklarında düzelme başladı
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Bursa'da doğuştan serebral palsi hastası Yusuf'un ayaklarında düzelme başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğuştan serebral palsi hastası 8 yaşındaki Yusuf Latifoğlu'nun robot sayesinde ayaklarında düzelme oluştuğu bildirildi.

Bursa'da doğuştan serebral palsi hastası Yusuf'un ayaklarında düzelme başladı
25.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğuştan serebral palsi hastası 8 yaşındaki Yusuf Latifoğlu'nun robot sayesinde ayaklarında düzelme oluştuğu bildirildi.

İnegöl ilçesinde yaşayan Latifoğlu ailesinin 8 yaşındaki oğlu Yusuf, Sağlık Bakanlığı onaylı kök hücre tedavisinde yapılan testler sonucunda tedaviye uygun görüldü. Yusuf Latifoğlu'na kök hücre tedavisi olabilmesi için 350 bin liraya ihtiyaç duyulduğu için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasıyla 3 kez kök hücre nakli yapıldı.

Toplanan bağışlarla alınan robotik yürüme cihazı sayesinde Yusuf Latifoğlu'nun fiziksel hareketlerinde gelişme başladı.

Latifoğlu'na 30 Temmuz'da dördüncü kez kök hücre nakli yapması planlanıyor.

Yusuf'un annesi Havva Latifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf'un doğum anında oksijensiz kaldığını ve serebral palsi (beyin felci) hastası olduğunu söyledi.

Oğlunun 1 yaşından itibaren rehabilitasyon görmeye başladığını belirten Latifoğlu, "En ihtiyaç duyduğumuz kök hücre tedavisi için Sağlık Bakanlığı onayı aldık ve Valilikten tedavinin yapılabilmesi için bağış alabilmek adına izin aldık. Bu süreçten sonra toplanan bağışlarla tedaviye başladık. Kök hücre tedavisinin ardından fizik tedavi süreci için en iyi ve etkili cihaz Innowalk Pro robotik yürüme cihazı olduğu için bu cihazı satın aldık. Bu cihazı satın alabilmek için ihtiyacımız olan 225 bin lirayı bağışlarla karşıladık. Cihaz geldikten sonra pandemi süreci başladığı için kök hücre tedavisine ara verdik. Dördüncü kez kök hücre tedavisi olabilmek için 30 Temmuz tarihini bekliyoruz." diye konuştu.

Latifoğlu, alınan robotik yürüme cihazıyla oğlunun fiziki gelişiminin arttığını vurgulayarak, "Yusuf daha önce parmak ucuyla basıyordu. Şimdi yere basması düzeldi, deformeler düzeldi. Sindirimi rahatlattı, uykuları düzeldi. Bu cihazla kasları kuvvetleniyor, oturma pozisyonuna geçiyor ve zihinsel gelişim açısından çalışmalar yapabiliyoruz. Şu ana kadar etkisini iyi anlamda görmeye başladı. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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