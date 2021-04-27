Bursa'da Doğancı Barajı da su salmaya başladı

Bursa'da Doğancı Barajı da su salmaya başladı Bursa'da son yağışlarla birlikte tam kapasite ile dolunca su salmaya başlayan Nilüfer Barajı'nın ardından doluluğun yüzde 90'a ulaştığı Doğancı Barajı'nda da kapaklar açılarak Nilüfer Çayı'na su salınmaya başlandı.

Bursa'da Doğancı Barajı da su salmaya başladı

BURSA - Bursa'da son yağışlarla birlikte tam kapasite ile dolunca su salmaya başlayan Nilüfer Barajı'nın ardından doluluğun yüzde 90'a ulaştığı Doğancı Barajı'nda da kapaklar açılarak Nilüfer Çayı'na su salınmaya başlandı.

Son aylardaki yağışlarla birlikte Bursa'ya içme suyu temin eden barajlarda su bereketi yaşandığını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Nilüfer Barajı'nda yüzde 100, Doğancı Barajı'nda ise yüzde 90'lık su seviyesine ulaşıldığını vurguladı.

Nilüfer Barajı'nın dolmasıyla birlikte barajın alt havzasında bulunan Doğancı Barajı'na başlanan su salınımından sonra Doğancı Barajı'nın da tam kapasiteye yaklaşması sonrasında Nilüfer Çayı'na su salınımına başlandığını ifade eden Gülenç, "Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilen istişarelerden sonra su salınımını başlattık. Bu bir anlamda, barajlarımızdaki su bolluğunun da göstergesi. Kurak geçen 2019 ve 2020'den sonra 2021'le birlikte gelen yağışlar yüzleri güldürdü. Bugün itibarıyla su bereketi yaşıyoruz. Barajlarımızdaki doluluk oranlarını ve eriyen kar sularının Doğancı Barajı'nı daha da besleyeceğini düşündüğümüzde, değerli hemşehrilerimize, Bursa'da yılsonuna kadar su sorununun yaşanmayacağı müjdesini rahatlıkla verebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı