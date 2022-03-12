Son dakika haber: Diyaliz hastası belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, diyaliz merkezi nakil aracı kara saplanınca 71 yaşındaki diyaliz hastası Hasan Batmaz belediye ekipleri tarafından tedaviye götürüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin kırsal Çiftlikköy Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Batmaz'ı, tedavisi için adresinden almak üzere gelen diyaliz merkezi nakil aracı, kışlık lastik olmadığı için kara saplanarak yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aracı bulunduğu yerden kurtardı. Kış lastiği olmadan yolculuk yaptığı için Jandarma ekipleri tarafından araç sürücüsüne ceza kesildi.

Belediye ekipleri hastayı ulaştırdı

Aracı geri gönderen ekipler, hasta Batmaz'ı evinden alıp ilçe merkezinde tedavi gördüğü hastaneye ulaştırdı.

Batmaz, "İnegöl Belediyesi ekipleri geldiler. Jandarma ekipleri ile arabayı o bölgeden çıkarmışlar. Beni belediye aracı ile aldılar hastaneye ulaştırdılar. İnegöl Belediyesi ekipleri iletişim numaralarını verdiler. 'Ne zaman ihtiyacınız olursa bize ulaşın.' dediler. Gönderenden de getirenden de, bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.