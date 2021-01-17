Bursa'da dışarıda kalan 30 kişi, barınma evlerine yerleştirildi
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Bursa'da dışarıda kalan 30 kişi, barınma evlerine yerleştirildi

17.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:38
Bursa'da dışarıda kalan 30 kişi, barınma evlerine yerleştirildi

Bursa'da, iş aramak için kente gelen veya evsiz kalarak sokakta kalan 30 kişi, barınma evlerine yerleştirildi.

Bursa'da, iş aramak için kente gelen veya evsiz kalarak sokakta kalan 30 kişi, barınma evlerine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dondurucu soğukta kendilerine barınacak yer bulamayan vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Çekirge Devlet Hastanesinde kalan evsiz ve barınma ihtiyacı olan 30 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak barınma merkezlerine götürüldü.

Bu işlemler öncesinde vatandaşlara Çekirge Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi yapıldı.

Testlerin ardından bu kişilerden 7'si Celal Sönmez İzolasyon Merkezine, 22'si Ürünlü Barınma Merkezine, biri de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine yerleştirilerek barınmaları sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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