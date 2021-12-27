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Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü

AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kullandığı otomobilde kalp krizi geçirdiği belirtilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kullandığı otomobilde kalp krizi geçirdiği belirtilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 77 DC 124 plakalı otomobiliyle Bursa-Gemlik karayolundan Gemlik istikametine seyreden Dinçer Koru (61), direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, serbest bölge köprüsü civarında yol kenarındaki yağmur suyu giderine çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koru'yu Gemlik Devlet Hastanesine götürdü.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Koru, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü

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AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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