Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü
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Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü

Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı.

Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı. Sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Mesudiye ile YunusEmre mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi.

Mesudiye mahallesinden YunusEmre mahallesine seyir halinde olan sürücü Çetin İlhan yönetimindeki 16 KPH 96 plakalı otomobil virajda kontrolden çıktı. Süratli olan otomobil yolun sağındaki beton direğe çarptı. Şiddetli çarpma nedeniyle direk, aracı ikiye böldü. Kaza sonucu sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kurtarılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü
Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü
Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü
Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü
Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü
Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü
Direğe çarpan araç parçalandı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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