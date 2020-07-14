Bursa'da dinamit patlatarak define arayan 2 kişi yaralandı Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tacir Kanyonu'na 2 kilometre uzaklıktaki Karakaya mevkisine define aramak için giden 2 kişi burada dinamit patlattı.

Patlayan dinamitle dağılan kaya parçalarıyla yaralanan ve yaklaşık 50 metre derinlikteki vadide mahsur kalan 2 arkadaş, yetkililerden yardım istedi.

Söz konusu kişileri kurtarmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ayrıca patlamamış dinamit görülmesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Kaynak: AA