Bursa'da dinamit patlatarak define arayan 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı.
14.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:14
Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tacir Kanyonu'na 2 kilometre uzaklıktaki Karakaya mevkisine define aramak için giden 2 kişi burada dinamit patlattı.
Patlayan dinamitle dağılan kaya parçalarıyla yaralanan ve yaklaşık 50 metre derinlikteki vadide mahsur kalan 2 arkadaş, yetkililerden yardım istedi.
Söz konusu kişileri kurtarmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Ayrıca patlamamış dinamit görülmesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.
Kaynak: AA