Bursa'da din görevlisini bıçaklayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da din görevlisini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camisi Kur'an Kursuna hırsızlık için giren zanlı, kendisini engellemeye çalışan din görevlisi Halil Okumuş'u bıçakla yaralamış, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Okumuş'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.