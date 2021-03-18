Bursa'da dilencilere operasyon
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Bursa'da dilencilere operasyon

18.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:29
Bursa'da dilencilere operasyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle trafiğin yavaşladığı kavşaklar ile yaya trafiğinin yoğun olduğu tarihi mekanları mesken tutup, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle trafiğin yavaşladığı kavşaklar ile yaya trafiğinin yoğun olduğu tarihi mekanları mesken tutup, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.

Vatandaşların duygularını sömürerek, dilencilik yapanlara karşı belirli aralıkla denetim yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, özellikle son zamanlarda artan şikayetler üzerine bu konuya özel Dilencilik Denetim Ekibi oluşturdu. Zabıta Amiri yönetiminde 4'ü motorlu olmak üzere 20 zabıta personelinden oluşan ekip, özellikle trafiğin yavaşladığı kavşaklar ile yaya trafiğinin yoğun olduğu tarihi mekanları mesken tutup, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara sıkı takip başlattı. Son 3 günde yapılan denetimlerde 20'si çocuk 50 dilenci yakalandı.

Acemler'deki Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen dilencilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33'üncü maddesi gereği idari para cezası uygulandı. Öte yandan çocuk yaşta olan dilenciler, haklarında işlem yapılması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından açıklamada, vatandaşların dilencilerin sözlerine itibar etmemesi, bağış yapmak isteyen vatandaşların da yardımlarını ilgili kurumlar üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecekleri belirtildi. - BURSA

Bursa'da dilencilere operasyon
Bursa'da dilencilere operasyon
Bursa'da dilencilere operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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