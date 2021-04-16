Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
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Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu

Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle cami ve trafiğin yavaşladığı kavşakları mesken tutup, vatandaşların manevi duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle cami ve trafiğin yavaşladığı kavşakları mesken tutup, vatandaşların manevi duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi. Toplanan dilencilerin kucağındaki çocuklara Belediye ekipleri tarafından bisküvi ikram edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ramazan ayının ilk cumasını fırsat bilen dilenciler, cami, kavşak, alt geçit ve insanların yoğun olduğu bölgeleri kendine mesken tuttu. Kimi kucağındaki çocuğu ile duygu sömürüsü yaparken, kimi ise elindeki mendili satmak bahanesiyle insanların duygularıyla oynadı. Vatandaşların duygularını sömürerek, dilencilik yapanlara karşı belirli aralıkla denetim yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da özellikle son zamanlarda artan şikayetler üzerine bu konuya özel Dilencilik Denetim Ekibi oluşturdu.

Zabıta Amiri yönetiminde 4'ü motorlu olmak üzere 20 zabıta personelinden oluşan ekip, özellikle trafiğin yavaşladığı kavşaklar ile yaya trafiğinin yoğun olduğu tarihi mekanları mesken tutup, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara sıkı takip başlattı.

Zabıta ekipleri Cuma saatinde Ulucami, Heykel, Setbaşı, Mudanya Yolu, Dikkaldırım ve benzeri yoğun olan yerlerde ekipler çalışma yaptı. Acemler'deki Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen dilencilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33'üncü maddesi gereği idari para cezası uygulandı.

Öte yandan çocuk yaşta olan dilenciler, haklarında işlem yapılması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

Zabıta ekiplerinin üst aramasında dilencinin beresinin içine kadar bakması dikkatlerden kaçmadı. Ekipler, aileleri tarafından zor durumda kalan, soğuk ve aç bırakılan çocuklara ise bisküvi ikram etmeyi ihmal etmedi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından açıklamada, dilencilerin sözlerine itibar edilmemesi, bağış yapmak isteyen vatandaşların da yardımlarını ilgili kurumlar üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecekleri belirtildi. - BURSA

Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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