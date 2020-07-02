Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Kırsal Yenisölöz Mahallesi'nde kendisine ait zeytin bahçesinde çalışan Sabri Türkyılmaz'ın (61) kullandığı 16 VD 780 plakalı traktör devrildi.

Aracın altında kalan Türkyılmaz'ı fark eden kişinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince bulunduğu yerden çıkarılan Türkyılmaz'ın öldüğü belirlendi.

Ceset, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA