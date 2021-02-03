Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
03.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:54
Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Gündoğdu yönetimindeki 16 ZH 037 plakalı inşaat malzemesi taşıyan traktör, Cumhuriyet Mahallesi'nde devrildi.
Gündoğdu'nun traktörün altında kaldığını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Gündoğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla aracın altından çıkarılan sürücünün cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut