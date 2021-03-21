Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

21.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:18
Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa bağlantı yolunda seyreden Adem T. (49) idaresindeki 20 F 6672 plakalı tır, Ovaakça mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak virajda devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan sürücü Adem T'yi Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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