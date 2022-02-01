Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA, Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
EYÜP, İSTANBUL (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda Eyüp E. (21) yönetimindeki 35 APS 175 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü Eyüp E. ile yanındaki Samet T. (20) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Uğur Çiçek - Güncel