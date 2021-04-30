Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osman Y. idaresindeki 16 F 4767 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Mesudiye alt geçidi mevkisinde devrildi.

Sürücü ile beraberindeki Engin M. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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