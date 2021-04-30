Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Osman Y. idaresindeki 16 F 4767 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Mesudiye alt geçidi mevkisinde devrildi.
Sürücü ile beraberindeki Engin M. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler