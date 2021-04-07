Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet B. (18) idaresindeki 16 ALP 745 plakalı motosiklet, Mahmudiye Mahallesi 9. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenerek yaralanan Ahmet B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Bahar Candan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:05:43. #1.15#
title