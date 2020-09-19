Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
19.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:52

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İnegöl-Yenişehir kara yolunun Yenişehir istikametinde seyreden Ahmet B. idaresindeki 34 AHR 421 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen motosikletten düşen ve ağır yaralanan Ahmet B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Uğur Çiçek
Uğur Çiçek
AA Editörü
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