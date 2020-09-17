Bursa'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni"
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Bursa'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni"

Bursa'da 2 gaziye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Bursa'da
17.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:30

Bursa'da 2 gaziye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Vekili Mustafa Özsoy, ecdadın bu eşsiz toprakları vatan kılmak adına tarih boyunca mücadele ettiğini hatırlattı.

Türk milletinin vatanı, bayrağı ve inancı için can vermeyi, yaşamaktan daha evla gördüğünü vurgulayan Özsoy, "Şanlı tarihinde hiç kimsenin esaretine boyun eğmeyen Türk milleti olarak Malazgirt'te, Miryokefalon'da, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kıbrıs'ta olduğu gibi 30 yılı aşkın süredir başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere vatanımızın her yerinde, canlarını milli ve manevi değerlerimiz için feda eden kahramanlarımızın, uğruna can verdiği değerleri korumak, onları yüceltmek ve gerektiğinde tıpkı onlar gibi emaneti sahibine teslim etmek, her birimizin boynunun borcudur." dedi.

Özsoy, şehit ailelerinin baş tacı olduğunu vurgulayarak, "En değerli varlıklarınızı, sevdiklerinizi ülkemiz için feda ettiniz. Bu millet, bu devlet kadirşinastır ve hiçbir zaman sizleri unutmayacaktır. Sizlerin acılarını hafifletmek, hayatınızı kolaylaştırmak ve sorunlarınızı çözmek, bizlerin en önemli ve onurlu görevidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Özsoy, 2 gaziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Cem Şan
Cem Şan
AA Editörü

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