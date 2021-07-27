Bursa'da deve şenliği
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Bursa'da deve şenliği

Bursa'da deve şenliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Çaltılıbük Mahallesi'nde 152 yıldan beri düzenlenen 'deve güreşi şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Çaltılıbük Mahallesi'nde 152 yıldan beri düzenlenen 'deve güreşi şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlik yürüyüşü Çaltılıbük Gençlik Odası önünden, önde Türk bayrağı, arkasında oyuncular ve halk olmak üzere 'Eskişehir Marşı' eşliğinde başladı. Çaltılıbük Gençlik Derneği Başkanı Fikri Çakır kısa bir konuşma yaptı. Maske ve mesafe kurallarına riayet edilmen şenlik ilgi gördü. Şenlik karakterleri iki deve, ayı, çelenk, hayalet, gelin-damat, kızlar, kızların korumaları özel giysileri ile meydanda gösteri yaptı. Şenlik gösteriler ve konserle devam etti. 2022 ağası Adem Kaya oldu.

Şenlik çiftetelli oyunlarıyla ve Çaltılıbük gençlerinin hazırlamış olduğu skeçlerle sona erdi. Şenliğe Devecikonak Dernek Başkan Şaban Aydın ve yönetimi, Yoncaağaç Dernek Başkanı Ümit Demiray ve yönetimi, Kapaklıoluk Dernek yönetiminden Murat Dönmez, çevre köylüleri de katıldı. - BURSA

Bursa'da deve şenliği
Bursa'da deve şenliği
Bursa'da deve şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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