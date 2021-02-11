Bursa'da dereye uçan araçta bir kişi hafif yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da dereye uçan araçta bir kişi hafif yaralandı

11.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:02
Bursa'da dereye uçan araçta bir kişi hafif yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye uçan araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye uçan araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Z. İdaresindeki 16 NGY 78 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile dereye uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü Orhan Z. Hafif şekilde yaralandı.

Dereye uçan araç ise vinç yardımı ile dereden çıkarılarak otoparka çekileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Muharrem İnce Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bülent Serttaş Hüner Coşkuner Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Deniz Türüç Abdullah Avcı Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da dereye uçan araçta bir kişi hafif yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:04:42. #1.15#
title