Bursa'da dereye uçan araçta bir kişi hafif yaralandı
11.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:02
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye uçan araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye uçan araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Z. İdaresindeki 16 NGY 78 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile dereye uçtu.
Meydana gelen kazada sürücü Orhan Z. Hafif şekilde yaralandı.
Dereye uçan araç ise vinç yardımı ile dereden çıkarılarak otoparka çekileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek