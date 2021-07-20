Bursa'da dereye giren kişi boğuldu
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Bursa'da dereye giren kişi boğuldu

Bursa'da dereye giren kişi boğuldu
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Çayırlı Deresi'ne giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Çayırlı Deresi'ne giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İnegöl ilçesinde ikamet eden ve kurban kesiminin ardından Yenişehir'in kırsal Çayırlı Mahallesi'ne ailesiyle pikniğe giden Halil Sevil (43), serinlemek için Çayırlı Deresi'ne girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Sevil'in yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri Sevil'i aramaya başladı.

Arama çalışmaları için Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlardan destek istendi.

Yapılan uzun çalışmalar sonucunda Halil Sevil'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Sevil'in cesedi, Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bursa'da dereye giren kişi boğuldu
Bursa'da dereye giren kişi boğuldu
Bursa'da dereye giren kişi boğuldu
Bursa'da dereye giren kişi boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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