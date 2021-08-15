Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
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Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı Bursa'da dereye düşen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla düştüğü dereden kurtarıldı.

Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA - Bursa'da dereye düşen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla düştüğü dereden kurtarıldı.

Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Sağlık parkında bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dereye düştü. Parkta bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kişiyi düştüğü dereden çıkardı. Hafif yaralı olarak kurtarılan kişi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Dereye düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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