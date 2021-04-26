Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı
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Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dereye düşerek yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dereye düşerek yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Değirmenönü Mahallesi Değirmenönü Caddesi'nde 2 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Sezai D. (31) dengesini kaybedip Deliçay Deresi'ne düştü.

Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişiyi, arkadaşları dereden çıkaramayınca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Sezai D'yi sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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