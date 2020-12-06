Bursa'da derelere zehir salınıyor
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Bursa'da derelere zehir salınıyor

06.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:07

Bursa'da derelere zehir salınıyor Köylüler ve çevreciler dereye akıtılan zehirli suya isyan etti BURSA - Bursa'da fabrikaların arıtmadan ovadaki derelere saldığı zehirli suya köylüler ve çevreciler isyan etti.

Bursa'da derelere zehir salınıyor

Köylüler ve çevreciler dereye akıtılan zehirli suya isyan etti

BURSA - Bursa'da fabrikaların arıtmadan ovadaki derelere saldığı zehirli suya köylüler ve çevreciler isyan etti.

Uludağ'dan gelen sularla beslenen dereler, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki fabrikaların arıtmadan saldığı kimyasal sularla kırmızıya boyandı. Bu derelerden akan suyla ürünlerini sulayan köylüler ise duruma isyan etti. Yıldırım'a bağlı Samanlı Mahallesinden geçen derelere fabrikaların giderleri bağlandı. Fabrikalarda kullanılan sular hiç bir arıtma yapılmadan derelere tahliye ediliyor. Fabrikalar tarafından arıtmadan dereye salınan kırmızı renkteki su görenlerin tepkisini çekiyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve çevreciler yetkililerin bu duruma tedbir almasını istiyor.

Samanlı Mahallesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, "Bu su Gürsu arıtma tesisinden geliyor. Fabrikaların toplamış olduğu su arıtma tesisinde toplanıyor. Gördüğünüz gibi ne kadar arıtıldığı ortada. Yetkililer bu suya içilebilir raporu veriyorlarmış. Bu suya içilebilir raporu verenler içerse biz de içmeye hazırız. Bundan 20 gün önce bu su böyle akmıyordu. Bu suyla biz sebze ve meyve suluyoruz. Sulamak mecburiyetinde kalıyoruz" dedi.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Samanlı'dan Deli çay geçiyor. Bu çay Nilüfer deresiyle buluşup Marmara denizine doğru yolculuğa gidiyor. Bu çayda canlıların olması gerekirken, artık elinizi soksanız eliniz yara içinde çıkar ve hasta olursunuz. Çevredeki fabrikalar sularını buraya olduğu gibi tahliye ediyor. Su şu an kırmızı ve sıcak akmakta. Fabrikalar tarafından işlenmiş bir suyun bu dereye boşaltıldığını görüyoruz. Burada Bursa ovasının üzerinde duruyoruz. Burasının koruma altında olması gerekir, Çevredeki geçici ruhsatlarla faaliyet gösteren veya ruhsatları olmayan fabrikaların bu bölgeye saldıkları kirli sularla derelerimiz kirleniyor. Bu bir suçtur, burada yetkilileri göreve çağırıyoruz. Su varlıklarımızı bir kaç kontrolsüz fabrikanın kirletmesine ve yok etmesine izin verilmemeli. Burada karar vericilerin, denetleyici mekanizmaların bu fabrikaları 7-24 denetlemeleri gerekir" dedi.

Bursa'da derelere zehir salınıyor
Bursa'da derelere zehir salınıyor
Bursa'da derelere zehir salınıyor
Bursa'da derelere zehir salınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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