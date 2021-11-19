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Bursa'da derede erkek cesedi bulundu

AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
Bursa'da derede erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'de 3 ev arkadaşınca öldürüldüğü öne sürülen Selçuk Duman'ın cesedinin Bursa'nın Gemlik ilçesi girişindeki dereye atıldığı iddiası üzerine geçen ay güvenlik ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, Karsak Deresi ve civarındaki çalışmalarda suda bir erkek cesedine rastladı.

Dereden çıkarılan ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öldürülen tersane çalışanı Selçuk Duman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karamürsel'de ikamet eden ve Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede işçi olarak çalışan Selçuk Duman'dan haber alamayan Zonguldak'taki ailesi, 7 Ağustos'ta polise kayıp ihbarında bulunmuştu.

Oluşturulan özel ekip, Duman'ın ev arkadaşları E.A.K. (42), E.K. (33). ve O.B'yi (38) gözaltına almış, zanlıların ifadelerinde araba alım satımı nedeniyle yaşanan husumet sonucu öldürdükleri işçinin cesedini Bursa'nın Gemlik ilçesi girişindeki dereye attıklarını söyledikleri iddia edilmişti. Duman'ın cesedinin bulunmasına yönelik dere yatağı çevresinde arama çalışması başlatılmıştı.

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