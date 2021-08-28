Bursa'da dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi öldü.

Arkadaşıyla kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalenin bulunduğu bölgeye giden İsmail Demiralay (39), 6 metre yükseklikten dede yatağına düştü.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı Demiralay, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek