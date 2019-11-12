Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

12.11.2019 23:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:12

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kulaca Mahallesi'nde gezintiye çıkan vatandaşlar, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Emir Kavaz'a ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA