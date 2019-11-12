Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
Haberler » Güncel » Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu - Haber

Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

12.11.2019 23:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:12
Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

'nın ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde gezintiye çıkan vatandaşlar, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Emir Kavaz'a ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et