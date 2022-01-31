Bursa'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa'da ANDA arama kurtarma gönüllüleri gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yaptı.

BURSA (İHA) - Bursa'da ANDA arama kurtarma gönüllüleri gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yaptı. Yapılan tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan yaralılar tek tek kurtarıldı.

Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü bahçesinde yapılan tatbikatta, yıkılan binalarda ANDA gönüllüleri tarafından arama ve tarama çalışmaları yapıldı. Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatında enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı. Öte yandan sabah erken saatlerde başlayan deprem tatbikatı akşam geç saatlere kadar devam etti. - BURSA

Bursa'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bursa'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Arama Kurtarma, Bursa, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title