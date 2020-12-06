Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da deprem kaç şiddetinde oldu?
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Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da deprem kaç şiddetinde oldu?

06.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:21
Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da deprem kaç şiddetinde oldu?

Bursa bir deprem ile sarsıldı. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da deprem kaç şiddetinde oldu?

Bursa depremi pekçok Bursalıyı korkuttu. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da deprem kaç şiddetinde oldu?

BURSA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Bursa'mızda merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 3 şiddetinde kısa süreli bir sarsıntı hissettik. Olumsuz herhangi bir durum yok çok şükür. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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