08.08.2019 07:03

Bursa'da depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı

-Alevlerin ortasında kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA'da bir depoda çıkan ve bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçrayan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, alevlerin arasında mahsur kalan bir güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde Kaymak Sokak üzerinde bulunan iki katlı depoda bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçradı. Tekstil atölyesinde bulunan kumaşların ve kimyasal maddelerin de alevlenmesiyle yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangına 50 itfaiye eri, 10 itfaiye aracıyla dört bir yandan müdahale etti. İtfaiye ekipleri çevrede bulunan iş yerlerinin çatılarına da çıkarak alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasına engel olurken aynı zamanda merdivenli itfaiye aracıyla havadan müdahalede bulundu.

YANGINDA MAHSUR KALAN GÜVERCİN İTAFİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Yangına müdahale eden ekipler bir yandan da fabrikada herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol edip tahliye etmek için çalışma başlattı. Alevlerin arasında kalan güvercini fark eden ekipler dumandan etkilenen ve yanmak üzere olan güvercini kurtarmak için harekete geçti. Kısa bir çalışmanın ardından alevlerin arasından kurtarılan yaralı güvercin çevrede bulunan bir vatandaş tarafından tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor. Olayda can kaybı yaşanmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA