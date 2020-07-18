Bursa'da denize giren kişi boğuldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
18.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:02
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Büyükkumla Mahallesi'nde ailesiyle sahile giden Talip Can (39), serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan Can'ın çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar, Can'ı kıyıya çıkardı.
Talip Can, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Can'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA