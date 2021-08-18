Bursa'da denize deneme ağları atıldı
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Bursa'da denize deneme ağları atıldı

Bursa'da denize deneme ağları atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gemlik körfezinin yanı sıra Marmara bölgesini esir alan müsilaj konusunda sıkıntı yaşayan balıkçılar, Narlı bölgesinde atılan deneme ağları ile rahat bir nefes aldı.

Gemlik körfezinin yanı sıra Marmara bölgesini esir alan müsilaj konusunda sıkıntı yaşayan balıkçılar, Narlı bölgesinde atılan deneme ağları ile rahat bir nefes aldı.

Yalova Tarım İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetiminde denize ağ atan balıkçılar, 30 kasa sardalya avlarken, ağların temiz çıkması yüzleri güldürdü. Yapılan denetimler sonucu yasakların kalkacağı öğrenildi. Müsilaj sıkıntısının ardından balıkçıların yüzleri güldü. - BURSA

Bursa'da denize deneme ağları atıldı
Bursa'da denize deneme ağları atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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