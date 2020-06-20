Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu BURSA Kumla Sahili'nde, kimliği belirlenemeyen 50-55 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

BURSA Kumla Sahili'nde, kimliği belirlenemeyen 50-55 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Gemlik ilçesi Kumla Sahili'ndeki vatandaşlar, denizde ceset olduğunu görünce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 50-55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, Gemlik Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA