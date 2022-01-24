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Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri yapılamayacak

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri yapılamayacak
AA / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) ve saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 14.30, 17.00 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 14.30, 17.00 ve 19.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

Armutlu, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel, Haber

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