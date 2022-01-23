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Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri yapılamayacak

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri yapılamayacak
AA / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel, Haber

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