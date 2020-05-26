Bursa'da denetimler sürüyor
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Bursa'da denetimler sürüyor

Bursa'da denetimler sürüyor BURSA - Bursa'da Ramazan Bayramı'nın son gününde, bölge trafik polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimleri sürüyor.

26.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:51

Bursa'da denetimler sürüyor

BURSA - Bursa'da Ramazan Bayramı'nın son gününde, bölge trafik polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimleri sürüyor.

Bursa'da Ramazan Bayramı'nın son gününde, bölge trafik polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimleri sürüyor. Bursa merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi uygulama noktası ve Bursa'nın bir çok noktasında oluşturulan denetim noktalarında polis ekiplerinin araçları tek tek durdurarak kontrol ettiği görüldü.

Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ramazan Bayramının son gününde Bursa Bölge Trafik Amirliği polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Belirli noktalarda oluşturulan güvenlik noktasında Ramazan Bayramı'nın son günü olması sebebiyle diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü. Polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

Bursa'da denetimler sürüyor

Kaynak: İHA

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