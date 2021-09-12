Bursa'da demir çubuklu sopalı yol verme kavgası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da demir çubuklu sopalı yol verme kavgası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da yaşanan yol verme kavgasında demir çubuk ve sopalar havada uçuştu.

Bursa'da yaşanan yol verme kavgasında demir çubuk ve sopalar havada uçuştu. Kavgaya karışan şahıslardan bazıları baygınlık geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol verme sebebiyle çıkan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Kavgadan hırsını alamayan taraflar birbirlerine demir çubuklar ve sopalarla saldırdı. Kavga anları trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Yaşanan kavgada vücuduna darbe alan bir şahıs baygınlık geçirip yanında bulunan motosiklete tutunmak isterken yere düştü. Hemen kendine gelen şahıs ayağa kalkıp kavga etmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen iki grup araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bursa'da demir çubuklu sopalı yol verme kavgası

Bursa'da demir çubuklu sopalı yol verme kavgası

Bursa'da demir çubuklu sopalı yol verme kavgası

Bursa'da demir çubuklu sopalı yol verme kavgası
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa'da korkunç olay

Bursa'da korkunç olay

 Son dakika haberleri! ESENYURT'TA YOL KAVGASI;  BALTAYLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri! ESENYURT'TA YOL KAVGASI;  BALTAYLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Kenan Doğulu Yeşim Salkım
Spor Marcao Max Meyer Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da demir çubuklu sopalı yol verme kavgası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:07:27. #1.11#