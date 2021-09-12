Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada - Haberler
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Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada Bursa'da yaşanan yol verme kavgasında demir çubuk ve sopalar havada uçuştu.

Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da yaşanan yol verme kavgasında demir çubuk ve sopalar havada uçuştu. Kavgaya karışan şahıslardan bazıları baygınlık geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol verme sebebiyle çıkan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Kavgadan hırsını alamayan taraflar birbirlerine demir çubuklar ve sopalarla saldırdı. Kavga anları trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Yaşanan kavgada vücuduna darbe alan bir şahıs baygınlık geçirip yanında bulunan motosiklete tutunmak isterken yere düştü. Hemen kendine gelen şahıs ayağa kalkıp kavga etmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen iki grup araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
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