- Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı
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- Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı

17.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:49

- Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı Ata kırbaçla eziyet kamerada Bursa'da, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

- Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı

Ata kırbaçla eziyet kamerada

BURSA - Bursa'da, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde, meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti. Olay anı, o sırada cadde evi olan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor.

At yönünü aldıktan sonra işkence yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı.

- Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı
- Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı
- Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı
- Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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