Bursa'da dehşet...Otomobil alev alev yandı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otomobilin içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk yangında ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olay Bursa Ankara yolu Mezitler bölgesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İnegöl'den Sultaniye Mahallesine gitmek isteyen Dilan U. idaresinde 16 AGC 117 plakalı otomobil yol üzerinde bir petrol istasyonunda durdu. Dilan U. mola verdiği esnada bilinmeyen bir sebeple araçta yangın çıktı.

Araç içerisindeki 3 yaşındaki Çınar U. işletme sahibi tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki Çınar 112 ekibinin ilk müdahalesinden sonra İnegöl Devlet HAstanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar bulunan Dilan U. Bursa'daki yanık ünitesine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA