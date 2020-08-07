Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu da konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu da konuştu

Bursa'da kızdığı hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan kardeşin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu da konuştu
07.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:13

Bursa'da kızdığı hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan kardeşin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı. O anları ise oğlu ve o sırada öfkeli kardeşi 14 yaşındaki çocuğun gözü önünde etkisiz hale getiren komşusu anlattı. Oğlu Cemal Gürkan Gülbakan; ' Annem yaralara "baskı yapın, oraya tampon yapın" demesi üzerine hayatta" dedi. Hemşirenin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en birinci katında meydana geldi. Daha önceden de ablasını ve çocuklarını tehdit eden kardeş Mustafa B. ablası Zübeyde Gülbakan'nin yaşadığı evin kapısına dayandı. Zübeyde Gülbakan o sırada dışarıda olan çocuklarının geldiğini düşünerek kapıyı açtı.

Kapıyı açar açmaz Mustafa B. elindeki bıçakla ablasını farklı yerlerinden bıçaklamaya başladı. O sırada evde bulunan 14 yaşındaki yeğeni balkona çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı. Sesleri duyan komşuları ve sokaktaki esnaf hemen yukarı çıkarak olaya müdahale etti.

Şüpheli Mustafa B. yukarı gelen komşuları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Zübeyde Gülbakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Dün annesinin bıçaklandığı sırada dışarıda olan oğlu Cemal Gürkan Gülbakan olayın psikolojik sorunlardan kaynaklı olmadığını belirterek, " Daha önceden bizim eve gelmişti. Bizi açık açık tehdit etti. Polisi aradım bize dilekçe yazmanız lazım dediler. Bizde bunun üzerine dilekçe yazdık ve şikayette bulunduk. Bunun üzerine ortadan kayboldu. Bundan yaklaşık 2 ay önce tekrardan böyle birşey oldu bayram öncesi, konu tekrardan kapandı. Ama dün ben yokken kardeşim 14 yaşındaki o da evdeydi. O sırada diğer yeğenlerim de oradaydı onların gözleri önünde kapıyı açar açmaz annemin üzerine saldırmış. Direk öldürme niyetiyle gelmiş ama Allah'ın izniyle başaramadı. Annemin çok şükür şuan ki durumu iyiye gidiyor. Babam öldükten sonra anneme çok baskı yapmaya başladı. Babam 2017 senesinde vefat etti. Ondan sonra sen işte başını örteceksin kapanacaksın bundan sonra bizim namusumuzsun. Bu tarzda konuşmaya başladı. Ama burada herkes bilir, annemin hiç bir zaman öyle birşeyi yoktu. Zaten geriye iki kişi kaldık ben ve kız kardeşim. Kendisi de Antalya'da kepçe operatörlüğü yapıyor. Sürekli yerleri değişiyor zaten" dedi.

" Annem yaralara baskı yapın, oraya tampon yapın demesi üzerine hayatta"

Olayda en büyük şanslarının erken müdahale edildiğini belirten Gürkan Gülbakan, " Annemin hemşire olması ve soğuk kanlı olması ve o sırada evde bulunanlara sürekli "orama baskı yapın, oraya tampon yapın" demesi üzerine hayatta. Tabi sonrasında Uğur Yılmaz olay yerine gelip şahsı etkisiz hale getirmese şu an ne annem, ne teyzem, ne kız kardeşim nede yeğenlerim o sırada evde bulunan dört küçük çocuk hayatta olmayacaklardı" dedi.

" İnsana olan şiddete karşıyız, hele kadına şiddet olunca kendimi tutamıyorum"

O sırada çığlık seslerini duyarak yukarı çıkarak şüpheliyi etkisiz hale getiren komşuları Uğur Yılmaz ise o anları anlattı. Yılmaz, "Dün ofisin önünde otururken, yukarıdan çığlıklar duydum. Apartmana girdiğimde birinci katta bir kadının üzerine bir adam oturmuş bıçaklıyordu. Yanında bir kadın daha vardı, durdurmaya çalışıyordu. Olayı anlamadan Allah'ın verdiği güçle bıçaklayan adamı aldım, duvara itekledim. Daha sonra kesici aleti elinden aldım. Şahsı kontrol altına aldıktan sonra apartman sakinlerine polis ve ambulans çağırmalarını söyledim. Bu sırada bir daha saldırmaya yöneldi. Bunun üzerine şahsı apartman dışına çıkardım ve yere yatırdım. Ayağımla boynuna bastırdım kaçmasın diye. Şüpheliye, sakinleştikten sonra neden yaptığını sordum. 'Kardeşim yaptı' dedi. Etkisiz hale getirdikten sonra gelen polislere teslim ettim. Duyduğum kadarıyla Zübeyde abla 9 bıçak yarası almış. Karnında sıkıntı varmış. İnsana olan şiddete karşıyız, hele kadına şiddet olunca kendimi tutamıyorum"

Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Ekonomi
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Magazin
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı Yaşam
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Yaşam
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı 3. Sayfa
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ümit Dündar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bülent Bostanoğlu
Magazin Müjde Ar Barış Arduç Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Ağustos Beşiktaş Caner Erkin
Şu an buradasınız: Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu da konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 14:13:35. #1.14#
title