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Son dakika haberi | Bursa'da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı

Son dakika haberi | Bursa'da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı.

GÜRSU, BURSA (İHA) - Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpma sonucu metrelerce havaya yükselerek yere çakılan yaşlı adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gürsu ilçesine bağlı 35'lik yol üzerinde meydana geldi. 68 yaşındaki Mevlüt A. Cüneyt Yıldız Caddesi Ankara Yolu istikametinde yolun karşısına dikkat etmeden geçmeye çalışınca F.B. yönetimindeki 16 DF plakalı otomobilin altında kaldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı adamın yolun karşısına geçeceği sırada otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya yükselerek yere çakıldığı görülüyor. Sonrasında sürücünün ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılan yaşlı adam en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)

Son dakika haberi | Bursa'da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı

Son dakika haberi | Bursa'da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı

Son dakika haberi | Bursa'da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı

Son dakika haberi | Bursa'da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı

Son dakika haberi | Bursa'da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı

Son dakika haberi | Bursa'da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı

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