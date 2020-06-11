Bursa'da dehşet anları...Kaldırımda yürürken böyle vuruldu
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Bursa'da dehşet anları...Kaldırımda yürürken böyle vuruldu

Bursa'da kaldırımda yürüyen kişi, yoldan geçen araç sürücü ile bir süre konuştuktan sonra silahla vuruldu.

Bursa'da dehşet anları...Kaldırımda yürürken böyle vuruldu
11.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:56

Bursa'da kaldırımda yürüyen kişi, yoldan geçen araç sürücü ile bir süre konuştuktan sonra silahla vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece 02.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. Bursa Caddesi'nde üzerinde yürüdüğü sırada, hafif ticari araçla yanına gelen kimliği belirsiz kişi konuşmaya başladı. Bir süre konuştuktan sonra M.A. ve kimliği belirsiz sürücü uzaklaşmaya başladı. Araç sürücüsü uzaklaştıktan bir süre sonra M.A.'nın yanına geri gelerek seyir halindeki aracın camından tabancayla ateş etti. Sürücü olay yerinden hızla uzaklaşırken kolundan yaralanan M.A. kaldırıma oturarak yardım bekledi. Silah seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. M.A.'nın emniyette verdiği ifadede ise kendisini vuran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Önce konuştu sonra geri dönüp vurdu

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.A.'nın yoldan geçen sürücüyle bir süre konuştuktan sonra ayrıldığı görüldü. Kimliği belirlenemeyen sürücü ayrıldıktan bir süre sonra tekrar geri dönerek hareket halindeki araçtan ateş ettiği ve M.A.'nın vurulduktan sonra kaldırıma oturduğu saniye saniye görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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