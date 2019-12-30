Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen 13'ü yabancı uyruklu toplam 16 şüpheli yakalandı.

30.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:59
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen 13'ü yabancı uyruklu toplam 16 şüpheli yakalandı.


Bursa'da DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, 13'ü yabancı uyruklu toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslardan 1'i sınır dışı edilirken, 15 şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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