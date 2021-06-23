Bursa'da DEAŞ'ın sözde Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak görev alan bir kişi gözaltına alındı

Bursa'da DEAŞ'ın sözde Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak görev alan bir kişi gözaltına alındı DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığı görevlileri ile koordineli yapılan çalışmalar kapsamında Bursa'da bulunan sözde Tarım ve Hayvancılık Emiri olan 1 kişi...