Bursa'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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Bursa'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

08.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:26
Bursa'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da darbedilen kişinin bir süre sonra hastanede ölümünün ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'da darbedilen kişinin bir süre sonra hastanede ölümünün ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Aydın Gültekin (51), sağlık ekiplerince götürüldüğü Çekirge Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphe üzerine araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gültekin'in olaydan birkaç saat önce A.Ş. (52) ve oğlu F.Ş. (28) tarafından darbedildiğini belirledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. ile F.Ş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gültekin'in ölümünün ardından A.Ş'ye ait barakayı kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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