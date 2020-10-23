Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti
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Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti

23.10.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:30

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti Bursa'da mekanda rahatsızlık verdiği için dışarı çıkarılınca geri gelip silahla ateş açtı, sonrasında bıçaklanarak öldürüldü Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'da mekana 'damsız' girdiği için dışarı atılan kişi silahla geri gelip iş yeri...

Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti
Bursa'da mekanda rahatsızlık verdiği için dışarı çıkarılınca geri gelip silahla ateş açtı, sonrasında bıçaklanarak öldürüldü
Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
BURSA - Bursa'da mekana 'damsız' girdiği için dışarı atılan kişi silahla geri gelip iş yeri sahibini vurdu. Yaralanan iş yeri sahibi ise bir gün sonra yanına aldığı arkadaşıyla, Nuri Toğrul'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Nilüfer ilçesinde bulunan M.T.'ye ait bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekana eğlenmek için gelen Nuri Toğrul, içeri 'damsız' girerek iddiaya göre çevresinde bulunan kişileri rahatsız etti. Mekan sahibi M.T. tarafından ikaz edildikten sonra dışarı çıkarılan Toğrul, pompalı tüfekle gelerek etrafa ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar iş yeri sahibi M.T.'ye isabet etti.
Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu olan M.T. yanına E.C.Ö.'yü de alarak Nuri Toğrul'u metro istasyonu çıkışında beklemeye başladı. Metrodan inen Toğrul ile iki kişi arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi sonucu E.C.Ö. yanında getirdiği bıçakla Toğrul'u göğsünden yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Toğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli E.C.Ö.'yü ve mekan sahibi M.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf eden E.C.Ö., M.T. ve beraberindeki iki kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti
Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti
Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti
Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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