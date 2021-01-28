Bursa'da damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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Bursa'da damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

28.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:22
Bursa'da damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.E. (29), bir süredir ayrı yaşadığı eşinin de kaldığı kayınvalidesi Fatma M'nin (55) evine gitti.

M.E, darbettiği kayınvalidesi Fatma M'yi bıçakla karnından ve bacağından yaraladı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı kadını Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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